José Altuve envía mensaje a la directiva de los Astros sobre la renovación de Jeremy Peña

José Altuve, capitán de los Astros de Houston, envió un mensaje a la directiva del equipo en relación a Jeremy Peña, con quien espera jugar muchos años más en la franquicia.

"Es un jugador muy valioso para nosotros y me sorprende mucho que no firme un contrato a largo plazo con los Astros", declaró Altuve el lunes, según Chandler Rome de The Athletic. "Es un jugador que quieres en tu equipo a largo plazo. Dana Brown (el gerente general de los Astros) y el Sr. Crane (el dueño) deben empezar a trabajar en ello".

Para Altuve, Peña tiene un significado muy importante en la franquicia, pues debutó en el 2022 y fue el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y posteriormente de la Serie Mundial. Su desempeño fue clave para que el veterano venezolano consiguiera su segundo anillo en la MLB.

"Amo a Houston, amo a este equipo, y esto es todo lo que he conocido", dijo Peña, según Rome. "Siento que el sueño de todo niño es jugar toda su carrera con el mismo equipo".

El jugador de 27 años se destacó como un excelente defensor en el campocorto durante las últimas temporadas, pero no ha brillado como se esperaba en el plano ofensivo. Ha tenido un buen comienzo de 2025 con 3 jonrones, 13 carreras remolcadas y 11 impulsadas en 27 juegos.

Peña tiene dos años más de arbitraje después de esta temporada y se convertirá en agente libre al final de la temporada de 2027.