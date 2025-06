Juan Soto vs. Ronald Acuña Jr.: ¿Quién ha sido mejor en la MLB hasta 2025?

Con cierta frecuencia el debate reaparece por la MLB, tratando de determinar quién es mejor jugador entre el astro de los Mets de Nueva York, Juan Soto, y el talentoso venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr.

No hay rivalidad fuera del terreno, porque ambas estrellas latinas de las Grandes Ligas son grandes amigos y eventualmente dan muestras públicas de su buena relación.

Pero la discusión regresa al tapete de vez en cuando, como cuando hace algunas semanas Soto estaba en un mal momento con su nuevo equipo y Ozzie Guillén encendió una polémica al dar su opinión y su veredicto.

“Personalmente, Juan Soto no es mejor pelotero que Ronald Acuña Jr. Bateador, tal vez. Está viviendo un momento de comparaciones, lo comparan con Barry Bonds. Se siente un poco perdido. La gente está viendo dinero y no producción”, dijo Guillén en un podcast hace algunas semanas.

En el circuito queda la sensación de que el venezolano es un jugador más completo por su velocidad, su buena defensa y otras herramientas, además del hecho de que ganó un MVP en 2023. Pero ofensivamente, el outfielder de los Mets tiene estadísticas superiores.

De por vida, el dominicano marcha al frente de casi todos los renglones como WAR (39.4 vs. 27.1), juegos disputados (1.006 vs. 742), hits (997 vs 844), jonrones (214 vs. 172), carreras impulsadas (628 vs. 430), OBP (.418 vs. 382) y OPS (.945 vs. 911). También lo supera en títulos de bateo (tiene uno y el venezolano ninguno) y en Bates de Plata (5 vs. 3).

Ambos tienen un anillo de Serie Mundial, aunque Acuña Jr. no estuvo en el campo cuando Atlanta fue campeón y han sido invitados a la misma cantidad de Juegos de Estrellas: 4.

Most career home runs at age 25 or younger by a non-US born player in MLB history:

201- Albert Pujols

190- Andruw Jones

188- Orlando Cepeda

187- Juan Soto

179- Miguel Cabrera

167- Juan Gonzalez

161- Ronald Acuna Jr.

159- Manny Machado

149- Vladimir Guerrero Jr.

148- Jose Canseco pic.twitter.com/Tplp2jBpfQ — StatsCentre (@StatsCentre) July 28, 2024

Y ciertamente no hay punto de comparación en lo que respecta a sus contratos, pues mientras Soto es el jugador mejor pagado en la historia de las Grandes Ligas con su acuerdo récord de 765 millones de dólares por 15 años, el pacto de Acuña Jr. es usualmente usado como ejemplo de cómo una organización puede aprovecharse de las extensiones jugadores novatos: firmó por 8 años y 100 millones de dólares en 2019.

El de La Sabana tiene algunos argumentos a favor y gana la comparación en bases robadas (197 por 65 de Soto), average vitalicio (.292 por .282) y slugging (.530 vs. .527), además de presumir de su conquista del Jugador Más Valioso.

Ofensivamente, Soto es superior en varios aspectos, pero integralmente el venezolano luce más completo. El debate no terminará ni siquiera cuando ambos hayan terminado sus carreras en MLB, y para ejemplo está la eterna comparación entre Miguel Cabrera y Albert Pujols, pero hay un elemento que hay que tener en cuenta para hacer justicia en la discusión y es el tiempo que ha perdido Acuña Jr. con sus dos cirugías de rodilla, lapsos en los que podría haber mejorado considerablemente sus números.