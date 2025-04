¿Qué jugadores de los Medias Rojas de Boston serán agentes libres en 2026 y podrían ser cambiados?

Finalmente los Medias Rojas de Boston parecen dejar atrás su mala época y apuntan a convertirse en una seria amenaza para los favoritos a competir por el título en esta temporada de MLB.

El cambio se debe a la adquisición que hizo la gerencia en el receso de campaña de Grandes Ligas de varios jugadores que llegaron a fortalecer distintos departamentos en el equipo del manager boricua Alex Cora.

Independientemente de cuál sea el resultado que cosechen los patirrojos en 2025, en la oficina de Craig Breslow deben estar ahora mismo evaluando varias opciones con una docena de peloteros que pueden ser agentes libres en el próximo invierno, mientras cruzan los dedos para evitar la partida de Alex Bregman.

Lucas Giolito

Giolito ha sido una decepción en Boston. Estaba llamado a ser la gran firma de 2024 y todavía no han podido verlo hacer su primera apertura en partidos oficiales. El lanzador derecho de 31 años de edad está preparando su regreso al montículo y tiene mucho qué demostrar. Ejerció su opción de jugador para 2025 por $19.250.000 y le queda una opción condicionada para 2026. Su destino está en sus manos: si puede mantenerse sano y en buena forma no lo cambiarán porque lo necesitan. Su valor de mercado es de $16 millones por zafra.

Matt Moore

Al relevista zurdo de 36 años de edad que fue All Star le dieron un pacto de ligas menores y allá fue asignado. Empezará la temporada en lista de lesionados y si cuando se recupere ven alguna oportunidad de pactar un cambio no lo dudarán. Spotrac estima su valor de mercado en 3.4 millones de dólares.

Michael Fulmer

Son ya lejanos los tiempos en los que Michael Fulmer era una promesa del pitcheo en las Grandes Ligas e incluso ganó el Novato del Año de la Liga Americana. Boston lo firmó en febrero de 2024, sabiendo que no podría lanzar en la temporada por una lesión y todavía no lo ha visto sobre el montículo. No hay manera de que consiga cambiarlo.

Sean Newcomb

El zurdo Sean Newcomb aprovechó las lesiones en la rotación del manager Alex Cora para abrirse paso en el roster del Opening Day e incluso tomar un lugar entre los abridores. Con 31 años de edad, su futuro en la organización es incierto. Le dieron un millón de dólares para jugar en 2025 y no se espera que termine la temporada en el club.

Rob Refsnyder

No es una de las estrellas del equipo y ni siquiera es titular, pero Refsnyder siempre consigue la manera de quedarse. En Boston ejercieron la opción de su contrato para 2025 por $2 millones, pero seguramente el vínculo con el jardinero de 34 años de edad terminará pronto. Su valor de mercado es de $5.5 millones por temporada y es candidato a ser cambiado.

Justin Wilson

La firma del veterano lanzador zurdo de 37 años de edad y 13 de experiencia en MLB fue uno de los movimientos de Breslow para reforzar el cuerpo de relevistas. Se ha visto bien en el comienzo de campaña, en el que su salario es de $2.250.000. Spotrac considera que puede ganar $1 millón en 2026 y aunque cambiarlo no es una prioridad, podrían hacerlo por una pieza de alto nivel.

Aroldis Chapman

Fue una sorpresa que Chapman terminara la temporada pasada con Pittsburgh, y también su firma en la agencia libre con los Medias Rojas por un año y $10.750.000. Aunque no era cerrador a tiempo completo desde 2022, el cubano de 37 años de edad se ganó el rol en el equipo de Alex Cora. Su velocidad está ahí y que lo cambien dependerá de la posición en la que se encuentre Boston, el rendimiento que muestre y las ofertas que lleguen a la oficina de Craig Breslow. Su valor de mercado es de $8.2 millones.

Trevor Story

Se suponía que la firma Story tenía que significar un salto de calidad para los Medias Rojas, pero no ha podido estar a la altura de las expectativas debido al castigo inclemente de las lesiones. El campocorto de 32 años de edad ganará más de $23 millones esta temporada y ya quisieran en Boston que se saliera del contrato al final de esta campaña para ahorrarse los $25 millones de 2026, o que pudieran cambiarlo antes de la fecha límite.

Alex Bregman

Contrario al caso de Story, mucha gente en Boston -seguidores del equipo, el cuerpo técnico y la gerencia- seguramente están cruzando los dedos para que el antesalista quiera quedarse y no ejerza su derecho a salirse del contrato. Su presencia es clave para las aspiraciones de los Medias Rojas aunque implique el pago de un salario de $40 millones. Su valor de mercado ronda los $30 millones por temporada y no lo cambiarán bajo ningún concepto.

Walker Buehler

El derecho de 30 años de edad pasó de ser la gran promesa del pitcheo de los Dodgers a aceptar un pacto corto en la agencia libre, debido al impacto que las lesiones tuvieron en su carrera. Su salario de 2025 es de $21 millones y el acuerdo establece una opción mutua de $25 millones para 2026 que probablemente no se ejercerá. Su valor de mercado es de $3.8 millones por zafra y podría ser cambiado.

Liam Hendriks

Al veterano de 36 años de edad lo trajeron en la agencia libre con la intención de darle profundidad a la parte final del bullpen, pero está en la lista de lesionados y no ha podido jugar esta temporada. Su salario es de $5 millones y el contrato establece una opción mutua por $12 millones. Si se recupera a tiempo y Chapman está bien, podrían usarlo en un cambio.

Jarren Duran

La prioridad de Boston no es salir en un cambio de Duran, sino de Masataka Yoshida, pero el jardinero de 28 años de edad no tiene la permanencia garantizada y necesita mejorar su rendimiento ofensivo. Su contrato está en su último año garantizado (con $3.850.000 de salario) y contiene una opción del club para 2026 por $8 millones. Su valor de mercado es de $20.5 millones.