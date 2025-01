¿Jugará Lamine Yamal con el FC Barcelona ante el Athletic Club en la Supercopa de España?

🔵🔴 Lamine Yamal, sobre su lesión, en Barça One



🤕 "Estoy en un proceso de recuperación del que estoy seguro que volveré mejor y con más ganas"



🦶 "No fue problema de la otra lesión, es mala suerte. Fue un golpe que me dieron en el tobillo, cosas que pasan"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/WGl967SawD