Kevin Durant revela por qué no aprobó ser cambiado a los Golden State Warriors

Kevin Durant ganó dos anillos de campeón y totalizó tres Finales de NBA disputadas en misma cantidad de temporadas con los Golden State Warriors.

Sin embargo, quien fuera el MVP precisamente de las batallas decisivas que ganaron los Dubs en 2017 y 2018, en ambos casos ante los Cleveland Cavaliers de LeBron James, no quiso aceptar ser traspasado al primero de estos equipos a inicios de febrero, a pesar de que los Phoenix Suns sí querían deshacerse de sus servicios.

De hecho, el seleccionado a 15 Juegos de Estrellas negó que bloqueara el cambio a Warriors por una supuesta mala relación con Draymond Green. Simplemente tenía un motivo específico para no moverse de los Suns en este momento.

"Quiero que mi carrera termine en mis términos, eso es lo único que me preocupa. ¿Sabes lo que digo? Quiero seguir haciendo ese trabajo para tomar esa decisión por mi cuenta", explicó Durant en "The Draymond Green Show", donde aprovechó para burlarse de los que aseguraban que no deseaba volver a Golden State por la presencia del díscolo ala-pívot. "'Ya no quieres jugar con Draymond' o 'no quieres volver (a Warriors)'. Yo digo, 'sí, esa porquería que dicen molesta y no me gusta, pero puedo con cualquier cosa'".

Tras sufrir una severa lesión en plenas Finales de liga en 2019 versus Toronto Raptors, Durant se marchó del club de la bahía californiana para pactar como agente libre con los Brooklyn Nets, previo a ser enviado a Phoenix a mediados de la 2022-2023. Con la franquicia de Arizona tiene contrato hasta la venidera campaña.

Por su parte, Golden State adquirió antes de la fecha límite de traspasos en la actual justa al también veterano y jerárquico alero Jimmy Butler, desde el Miami Heat.