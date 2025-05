Lakers son favoritos para adquirir en un cambio con los Rockets a Jalen Green

The Lakers are the favorites to land Jalen Green if he’s not with the Rockets next season, per @BovadaOfficial



Los Angeles Lakers: +2000

New York Knicks: +2500

Miami Heat: +2800

Los Angeles Clippers: +2800

Golden State Warriors: +2800

Boston Celtics: +3300

OKC Thunder: +5000… pic.twitter.com/bQyzePaFgX