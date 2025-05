Lakers no tienen planeado cambiar a Austin Reaves tras el fracaso en los playoffs de 2025

Austin Reaves fue el más señalado después de que Los Angeles Lakers perdieran 4-1 en la primera ronda de playoffs de la NBA ante los Minnesota Timberwolves. Su desempeño realmente decepcionó en comparación a la ronda regular que tuvo con el equipo angelino.

Esto motivó a que su nombre estuviera involucrado en diversos rumores de cambio de cara a la temporada 2025-2026. La necesidad que tienen los Lakers de conseguir un centro hace que Reaves sea ubicado como una pieza clave para traer a un jugador de esa posición.

Sin embargo, hay indicios de que los Lakers no buscarán cambiar al escolta. Jovan Buha de The Athletic dijo que los Lakers no quieren traspasar a Reaves y lo valoran mucho.

“Creo que la posibilidad de que lo traspasen es realmente baja, al menos este verano. Una de las cosas que informamos es que los Lakers no quieren traspasar a Austin. Es algo que he escuchado continuamente durante más de tres años. A Reaves lo valoran y lo tienen en alta estima. Él, LeBron y Luka hablaron sobre el estado de la ofensiva con JJ Redick y tienen un plan para el futuro", dijo Buha.

Reaves contra los Timberwolves dejó un 41.1% en tiros de campo y un 31.9% en triples, con casi tantas pérdidas de balón como asistencias, con 16.2 puntos por juego. No obstante, en la temporada regular, dejó los mejores números de su carrera con 20.2 puntos por juego, 5.8 asistencias y 4.2 rebotes.

El escolta apenas tiene 4 años en la liga y tiene un camino importante por delante, así que su futuro parece estar cerca de los Lakers.