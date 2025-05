Lamine Yamal igualó las ligas que ganó Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en 9 años

Lamine Yamal continúa dejando una huella de oro en el fútbol de élite y en el campeonato de LaLiga que el FC Barcelona consiguió este 15 de mayo, el delantero logró conseguir 2 títulos en este torneo en un lapso de 3 años, igualando así a Cristiano Ronaldo, pero su mérito es mayor ya que el luso alcanzó esta meta con el Real Madrid en un total de 9 años.

El joven de 17 años fue clave en el partido de su equipo contra el Espanyol, donde salieron campeones, ya que anotó el primer gol y logró así destrabar un partido que se avecinaba complicado. A partir de ese momento todo fue felicidad para su club.

"Decirles a los culés que esto solo acaba de comenzar. Es imposible cansarse de ganar. Eso lo tengo permanentemente en mi mente", fue lo que dijo el futbolista al que Lionel Messi eligió como su heredero, tras alzar el trofeo.

Por otro lado el europeo contó: "Es un sueño hecho realidad. Ganar LaLiga con el Barça es increíble, pero esto es solo el principio de lo que queremos lograr" y recordó: "Estamos muy agradecidos con Xavi porque sin él, nada de esto habría sucedido. Él es quien les dio la oportunidad de debutar a muchos jóvenes jugadores, y desde aquí quiero darle las gracias".

A pesar de lo anterior, Lamine no puede dejar de destacar a Hansi Flick, que generó una verdadera transformación en el primer equipo. "Hacía falta un cambio, nos ha dado aire nuevo, necesitábamos un cambio", manifestó sobre el alemán, al que ya están pensando en darle una oferta atractiva para retenerlo en su puesto.

Sabiendo que sus goles lo enaltecen, claro que los disfruta, pero aclaró: "No trabajo para eso, sino para mi club”, y añadió: "No me importa lo que digan de fuera. Me concentro en los partidos y seguiré haciendo lo que hago por mi club".