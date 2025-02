Lamine Yamal muestra su pie ensangrentado tras una entrada de Las Palmas que no fue señalada como falta

Este fin de semana, el FC Barcelona disfrutó de haber triunfado por 2-0 ante Las Palmas en el marco de LaLiga. Sin embargo, Lamine Yamal se volvió noticia, ya que sufrió una dura entrada que le dejó el pie sangrando, aunque no fue pitada como falta.

El delantero de 17 años usó sus redes sociales para mostrar la imagen de su pie cubierto de sangre, que quedó así después de que el defensor Álex Muñoz lo lastimara a los 59 minutos del encuentro. La frase que puso fue: "No es falta", acompañada de emoticones que revelaban la ironía de sus palabras.

💥 La storie de Lamine Yamal en Instagram con el pie ensangrentado



"¡No es falta! 😂😂🤦🏾‍♂️! pic.twitter.com/dCRfbNOy6s — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 22, 2025

La controversia que este tema generó fue casi inmediata, y todos los ojos estuvieron puestos sobre el colegiado Adrián Cordero Vega, quien decidió no sancionar al futbolista por el tremendo golpe. Esta situación no quedó simplemente ahí, ya que aún está en duda la presencia de Lamine en el juego que el Barça protagonizará contra el Atlético de Madrid por la Copa del Rey: "Habrá que esperar", dijo Hansi Flick.

El alemán fue consultado sobre este tema después del encuentro ante Las Palmas y dijo: "No me gusta que se gaste energía para discutir con el árbitro. No, el árbitro toma su decisión. En el pasado no teníamos VAR, ahora sí tenemos VAR y hay que confiar en ellos".

Sin embargo, el experimentado estratega aprovechó para manifestar su descontento con lo sucedido con su jugador estrella: "No diría que los árbitros deben proteger a un jugador en concreto, sino a todos", aseveró y agregó: "El VAR debería mirar las entradas duras para mostrar rojas para evitar estas acciones. Tenemos que proteger a los futbolistas si hay falta".

Lamine Yamal encuentra injusta la decisión de Cordero Vega, pero días antes dio una entrevista al medio Mundo Deportivo, en la que expresó: "Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça y Atlético. Creo que los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible".

Por otro lado, el español había agregado: "Es muy difícil porque siempre alguien se quejará. Nosotros estamos muy contentos".