Lanzador venezolano Wilking Rodríguez se convierte en el primer jugador con barba en los Yankees

El venezolano Wilking Rodríguez entró en la historia de los Yankees de Nueva York por una llamativa curiosidad.

Pues el diestro de 35 años se convirtió el domingo en el primer jugador de siempre en la popular divisa del Bronx en lucir vello facial en un desafío de cualquier índole, en medio de un relevo efectuado contra los Rays de Tampa Bay en la pretemporada.

Los Yankees habían anunciado el pasado 21 de febrero una modificación en su longeva política sobre vello fácil y el cabello largo, instaurada en 1973 por George Steinbrenner, propietario del club hasta su muerte, cuando su hijo, Hal, tomó las riendas.

El primer jugador de los Yankees con barba es venezolano. pic.twitter.com/dlTvWQ3twO — Marcos Grunfeld 🇮🇱 / Sígueme en YouTube (@TheBeatwriter) March 16, 2025

"En las últimas semanas he hablado con un gran número de ex jugadores y peloteros actuales de los Yankees para conocer sus perspectivas sobre nuestra política de vello facial y aseo personal, y agradezco sus comentarios sinceros y diversos. La decisión final me corresponde a mí, y después de una cuidadosa consideración, hemos decidido modificar nuestras expectativas para permitir que nuestros jugadores y el personal uniformado tengan barbas bien arregladas a partir de ahora. Es el momento adecuado para dejar atrás la comodidad familiar de nuestra antigua política", declaró Hal Steinbrenner a la web de MLB.

Por otro lado, Rodríguez ha ido a más en estos Entrenamientos Primaverales, al punto que ha cedido dos carreras en 4.2 entradas en cinco presentaciones, con 1.28 en WHIP y una tasa de 9.6 ponches por cada 9.0 innings.

De esa forma, quien debutara en las mayores en 2014, lanzando 2.0 entradas para Reales de Kansas City, posee opciones de hacerse un hueco como relevista largo en los Yankees, al menos de cara al Opening Day.

Rodríguez es un lanzador que en su momento fue un cotizado prospecto de alto rango de Tampa Bay, previo a ser dejado libre en 2013 y acordar con Kansas City. Asimismo, el sudamericano está en su tercera pasantía con Nueva York, a los que ya representó en ligas menores tanto en 2014 como en 2022.