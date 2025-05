LeBron James sigue indeciso sobre si regresará a los Lakers en la temporada 2025-26

Como viene ocurriendo en los últimos años, la pretemporada de Los Angeles Lakers estará marcada por una incógnita central: el supuesto regreso al equipo de LeBron James. A sus 40 años y tras completar su temporada número 22 en la NBA, el legendario alero aún no ha confirmado si volverá para la 2025-2026.

El Rey ha estado firmando contratos año a año recientemente, lo que deja abierta la posibilidad del retiro cada verano, o hasta de marcharse a otra organización. Claro que, aunque su carrera parece acercarse a su fin, el seleccionado a 21 All Star sigue rindiendo a un nivel élite.

Pues con la llegada de Luka Doncic a los Lakers, se esperaba que King James volviera al famoso club para intentar un último asalto al campeonato, esta vez como escudero de la joven superestrella eslovena. Sin embargo, en el último episodio del podcast "Mind the Game" que realizó junto a Steve Nash, el propio LeBron habló en términos poco claros sobre su futuro:

"Primero, quiero recuperarme de la rodilla. En unas semanas podré volver a hacer algunos ejercicios ligeros. Además, mi hijo Bryce se va a la Universidad en Arizona, así que será un verano emocional", señaló LBJ.

La falta de una decisión concreta mantiene en vilo a los Lakers, que esperan saber si Bron volverá al Crypto.com Arena activando su cláusula antes de planificar el mercado de verano. El citado pacto actual le permitiría al cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales convertirse en agente libre a partir del 1 de julio.

"También estaré acompañando a mi hija en sus torneos de voleibol por California y otros estados. Me dedicaré a mi familia, a disfrutar de esas cosas que uno se pierde en una temporada de casi nueve meses. Luego veremos qué camino tomar. Todavía no he tenido la conversación con mi familia sobre qué hacer", explicó James.