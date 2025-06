LeBron James envía mensaje a los que dicen que su ofensiva no está a la altura de otras leyendas de la NBA

LeBron James es el mejor anotador de la historia de la NBA. Sin embargo, algunos dicen que su ofensiva no está a la altura de otras leyendas de la liga, pues ha alcanzado esas cifras por su longevidad en la duela.

A esos críticos, el jugador de Los Angeles Lakers, de 40 años de edad, respondió en el episodio más reciente de su podcast “Mind the Game” con Steve Nash y Luka Doncic.

"Cuando yo estaba creciendo, eso no se hablaba. Lo que importaba era llegar al lugar donde querías estar con la menor cantidad de dribles posible. Michael Jordan no hacía mil dribles para llegar a su punto y lanzar. Isiah Thomas, por más buen manejo de balón que tuviera, llegaba a su lugar y tiraba. Todos esos tipos que yo veía cuando era niño: Grant Hill podía llegar a su punto y matarte. Glenn Robinson, llegaba a su lugar y te enterraba", dijo James sobre los que critican su manera de jugar.

"Allan Houston, todos esos grandes jugadores que admiraba, Penny Hardaway. Sí, sabían botar el balón. Tracy McGrady, por más grande que fuera, su mentalidad era: ‘soy más grande que tú, voy a llegar a mi punto con la menor cantidad de dribles'. Kevin Garnett, con su buen juego de pies y aprovechando su tamaño: si soy más grande que tú y te tengo en el hombro o en la cadera, voy a usar mi cuerpo", añadió el "Rey".

"Lo veo todo el tiempo, estoy en redes sociales y dicen: ‘LeBron no tiene repertorio.’ LeBron no tiene repertorio… y yo sentado ahí con 50 mil millones de puntos. Sólo juega de la manera correcta. Y espero que la generación joven no se deje atrapar por eso de ‘necesito repertorio, necesito repertorio.’ Trabaja en tu juego, identifica en qué puedes ser bueno para ayudar al equipo y mejora al año siguiente", cerró James.