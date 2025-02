Leyenda brasileña Zico opina sobre si Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia

Hace algunas semanas, Cristiano Ronaldo se volvió noticia mundial por haber dicho una vez más que es el mejor futbolista de la historia. Y aunque hay algunos detractores, la leyenda brasileña Zico ahora afirmó que coincide con él.

El ex centrocampista dialogó con la prensa y se refirió a las declaraciones del luso: “Parece que es sólo un goleador y no, es un gran referente para cualquier futbolista, porque no recibió el regalo del talento de otros jugadores, pero lo hizo mejor gracias a su dedicación“.

🗣️“Si yo iniciase de nuevo mi carrera hoy. Sin dudas sería mi referencia (Cristiano Ronaldo)”, Zico



pic.twitter.com/lf7obLDWlL — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) February 19, 2025

Por otro lado añadió: “El se caracterizó por mejorar aquellas características que sabía que había recibido, y se dedicó a ser el mejor en ello. En fuerza, en sprints, en velocidad, en potencia, en tiros”, explicó el hombre 71 años, y comentó: “Y luego se convirtió en ese tipo que peleó con Messi, que es un genio y uno de los más grandes de la historia”.

En otra parte de su alocución, el carioca continuó detallando que Cristiano peleaba con Leo todos los años "para ser el mejor". Es por eso que "un tipo así tiene que ser sumamente reconocido, hay que aplaudirle. Tiene que ser un ejemplo para esta generación”, opinó.

“Tiene cuarenta años y corre más que mucha gente, no se lastima, no falla, no deja de entrenar", recordó también el brasileño sobre la figura del Al-Nassr. También aseveró que "él vivió su vida para el fútbol" y lamentó no haberlo conocido personalmente hasta ahora.

🌟 "SOY EL MEJOR DE LA HISTORIA".



😎 @Cristiano, más directo que nunca con @EduAguirre7 en 'Los amigos de Edu'. pic.twitter.com/aBIzunv1pW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2025

"Me gustaría al menos darle un abrazo, un apretón de manos y felicitarlo por su carrera. Si estuviera comenzando en el fútbol hoy, él sería mi referente“, finalizó Zico, dejando en claro así que para él, el europeo se ubica por encima de cualquier otro deportista de esa disciplina.

"Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo", fue lo que dijo Cristiano Ronaldo sobre el tema, además de narrar: "Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto".