Leyenda de los Lakers cree que el equipo no necesita un centro estrella para la 2025-26

No es un secreto para nadie que Los Angeles Lakers están buscando un centro estelar para la próxima campaña, pues las principales críticas para el equipo de JJ Redick fueron dirigidas hacia su endeble presencia en la pintura en los playoffs.

Los Lakers perdieron 4-1 la primera ronda de postemporada ante los Minnesota Timberwolves, un equipo que demostró de lo que está hecho cerca del tablero con Rudy Gobert y Julius Randle, par de jugadores que fueron clave para derrotar a los angelinos.

Hay muchos centros que han sido vinculados con los Lakers, como Mitchell Robinson, Jonas Valanciunas, Robert Williams III, Walker Kessler, Myles Turner, Nikola Vucevic, entre otros.

Sin embargo, una ex figura de los Lakers cree que el equipo no necesita traer a un jugador de la posición 5 para ser competitivos en la próxima temporada. Michael Cooper, durante su podcast Showtime with Coop, expresó que no cree que los Lakers necesiten reforzarse en ese puesto.

“Los Lakers pueden arreglárselas con Hayes si lo retienen. Vanderbilt jugando como grande, Maxi Kleber. Creo que esos jugadores representan el nuevo tipo de pívot en la NBA actual. Así que, una vez que los Lakers definan su filosofía defensiva y cómo quieren enfrentar a determinados equipos -porque no puedes jugar de la misma manera contra todos -, los Lakers van a estar bien, y van a ganar un campeonato", dijo el exjugador.

Ninguno de los jugadores mencionados por Cooper son grandes defensores del aro. Además, los Lakers quieren bajar de la posición 4 a la 3 a LeBron James, por lo que necesitan ayuda en el área cercana a los tableros.