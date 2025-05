El lineup de Medias Rojas si obtienen en un cambio a Josh Naylor como sustituto de Triston Casas

Los Medias Rojas de Boston tienen que tomar decisiones pronto, tras la grave lesión en la rodilla que dejará fuera a Triston Casas por el resto de la temporada de MLB en 2025.

El manager Alex Cora ha sido inflexible en su decisión de no someter a la estrella de Grandes Ligas Rafael Devers a una nueva mudanza, sobre todo a una posición en la que no ha jugado en toda su carrera profesional. El piloto boricua no quiere experimentos con la primera base y prefiere entregarle la posición a alguien con experiencia.

Josh Naylor puts this baseball into orbit 🚀 pic.twitter.com/oLs4lHE7Eu — MLB (@MLB) April 15, 2025

Aunque han conseguido soluciones internas, estas serán provisionales. Los patirrojos tienen elevadas aspiraciones para esta campaña y la gerencia de Craig Breslow de seguro acudirá al mercado antes de la fecha límite de cambios en busca del sustituto de Casas. Alguien que cumple los parámetros de Cora es Josh Naylor.

El slugger de 27 años de edad llegó a los Cascabeles de Arizona en el receso de campaña en un cambio desde los Guardianes de Cleveland, con quienes venía de tener su mejor temporada ofensiva con 31 jonrones, 27 dobles y 108 remolcadas, una confirmación de la progresión que comenzó un par de campañas antes, justo cuando hizo la transición desde los jardines hasta el primer cojín.

En 2025 Naylor lleva 4 cuadrangulares, 9 dobles, 23 impulsadas y 6 bases robadas con promedios de .308/.387/.469 y OPS de .856, lo que ofrece una perspectiva interesante para sumarlo a la alineación de los Medias Rojas en la que puede aportar contacto, poder y ocupar un lugar en la parte media del lineup.

Alternar a Naylor entre el tercer y cuarto lugar en el orden al bate con el antesalista Alex Bregman para que compartan la responsabilidad de ser el respaldo de Rafael Devers puede potenciar la ofensiva del equipo de Boston, mejorar su posición y acercarlos al objetivo de regresar a los playoffs que se han perdido en los últimos tres años.

Si los Medias Rojas de Boston adquieren a Josh Naylor por la vía del cambio, el lineup del manager Alex Cora el resto de la temporada (al menos hasta que el japonés Masataka Yoshida sea activado) podría verse así: