Lionel Messi multado por la MLS tras agarrar del cuello al asistente del New York City

Leo Messi y Luis Suárez... ¡MULTADOS POR LA MLS DESPUÉS DEL PARTIDO CONTRA NEW YORK CITY! 💰



La Major League Soccer, que no desveló las cantidades, consideró "violenta" la conducta de Luis y que Leo no respetó "la política de no tocar la cabeza de un rival" 🧐 pic.twitter.com/oWY7ZyEVFy