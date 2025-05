Luis Enrique tras pasar a la final de la Champions con el PSG: "Jugar contra el FC Barcelona hubiera sido lo peor"

El miércoles 7 de mayo, el PSG celebró haber pasado a la final de la Champions League, después de vencer por 2-1 al Arsenal en el partido de vuelta de semifinales. El entrenador Luis Enrique hizo un análisis sobre lo sucedido, pero se volvió noticia por mostrarse aliviado al no tener que enfrentar al FC Barcelona.

"Jugar la final contra el Barça hubiera sido lo peor", dijo el entrenador haciendo referencia a la final del torneo más prestigioso de Europa. Él, por supuesto, conoce a la perfección el nivel del equipo blaugrana, sobre todo porque fue entrenador allí durante 3 años.

Por otro lado añadió: “Me ha dolido mucho que mi Barça no esté en la final de la Champions League. Por estilo de juego y por calidad merecían estar en Múnich, no tengo ninguna duda de ello. El trabajo de Hansi Flick está siendo espectacular”.

En lugar de los de España, el conjunto francés se verá cara a cara en la final con el Inter de Milán, al cual el míster calificó como "muy difícil". Sin embargo, recordó: "Queremos hacer historia en el club. Somos un equipo de raza".

Esta no es la primera vez que el DT habló sobre lo que significaría para él dirigir una final contra el club culé. En 2024, por ejemplo, expresó a Movistar+: "No me puedo imaginar una final contra el Barça, ¡No! Parecería un azucarillo, yo creo. Espero que no se dé".

𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐄𝐍𝐑🔥𝐐𝐔𝐄



25 años de su debut oficial con el Barça 🔵🔴 pic.twitter.com/GHYimSvh3U — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 25, 2021

El motivo por el cual Luis Enrique siente esto es que para él ese es el club más trascendental de su vida "Es el que más me ha dado como jugador y como entrenador", dijo sin dudar.

A pesar de lo anterior, hoy este talentoso hombre tiene puesta la camiseta de PSG, y está convencido de que se merecen levantar La Orejona. "Me encanta la presión de tener que ganar la Champions", contó cuando llegó allí, en 2023.

El equipo parisino buscará ahora conseguir su primer título en Champions. Su historial en esta competición da cuenta de que llegó una sola vez a la final, y fue en la edición 2019-20, pero cayó ante el Bayern de Múnich por 1-0 con gol de Kingsley Coman a los 59 minutos.