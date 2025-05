Luis Robert sobre el mercado de cambios de MLB: "Nadie me va a querer"

Luis Robert Jr. reconoce que si no da un salto en sus números en las próxima semanas, no recibirá el interés de otras organizaciones antes de la fecha límite de cambios. El jardinero de los Medias Blancas de Chicago vive una campaña de altibajos en este 2025.

"Ahora mismo, como va mi temporada, no creo que nadie se arriesgue conmigo", dijo Robert Jr. a Scott Merkin de MLB.com. "Sólo me concentro en intentar mejorar. No puedo pensar en nada más".

El jugador de 27 años de edad está teniendo la peor campaña de su carrera, con una línea ofensiva de .186/.281/.308, 5 jonrones y 17 carreras impulsadas en 44 juegos. Lo único positivo han sido sus 17 bases robadas, líder en la MLB, en 22 intentos.

"He estado robando muchas bases simplemente porque tengo esa habilidad e intento aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan en las bases", dijo Robert. "Ha habido pocas ocasiones en las que he podido hacer eso, especialmente con la temporada que he tenido al bate".

Los Medias Blancas de Chicago vienen de la peor temporada en la era moderna de las Grandes Ligas en 2024 y en la actual zafra las cosas no han cambiado mucho, con un récord de 15 victorias y 34 derrotas, ubicados en el último lugar de su división.

En su entrevista, Robert Jr. respondió que no está agotado de formar parte de un club perdedor. "No, la verdad es que no", añadió. "El equipo es parte de ti, igual que tú eres parte del equipo. Si te va bien individualmente, vas a ayudar al equipo".