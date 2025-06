Luka Doncic muestra su duro entrenamiento físico en sus historias de Instagram

Luka Doncic ya está enfocado en lo que será la 2025-2026 de la NBA, tanto que dejó en claro en redes sociales que quiere llegar en plena forma al próximo curso.

A sus 26 años, el astro esloveno parece decidido a dejar atrás las críticas sobre su estado físico y compromiso, motivo por el compartió una imagen en Instagram en la cual lució visiblemente mejorado.

La última zafra fue una montaña rusa para Luka, marcada por un inesperado traspaso de los Dallas Mavericks a Los Angeles Lakers a inicios de febrero. El movimiento, que incluyó a Anthony Davis, Max Christie y una futura selección de primera ronda rumbo al club texano, sorprendió al mundo del baloncesto a pesar que, según reportes de The Athletic, en la franquicia en cuestión existían dudas sobre la ética de trabajo del balcánico, y hasta se hablaba de frustración interna por su peso y hábitos fuera de la cancha, como el consumo de cerveza y narguile.

Sin embargo, el cambio de aires revitalizó el juego de Doncic, dado que en 28 partidos uniformado de amarillo y púrpura promedió 28.2 puntos, 8.1 rebotes, 7.5 asistencias y 1.6 robos, siendo clave en la clasificación del equipo angelino a playoffs como tercer sembrado del Oeste con un balance de 50-32, previo a caer en la primera ronda ante Minnesota Timberwolves.

Aunque registró los citados números en Hollywood y totalizó 28.2 unidades, 8.2 tableros, 7.7 pases de anotación y 1.8 robos, el Wonder Boy no fue seleccionado al All Star por primera vez desde su curso de novato, un detalle que podría alimentar su motivación.

Con LeBron James (asumiendo que regresará en la temporada baja) y, quizás, Austin Reaves y posibles refuerzos en camino, de Luka mantener su enfoque acompañado de una buena condición física, los Lakers podrían ser uno de los grandes favoritos en la Conferencia Oeste para el venidero ejercicio.