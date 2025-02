Luka Doncic no se tomó vacaciones para adaptarse a los Lakers y mejorar su condición física

Luka Doncic tiene la mente puesta en rendir al máximo en Los Angeles Lakers, equipo al que llegó sorpresivamente en 2025, y en el que aseguró que su meta principal es conseguir títulos. Es por eso que decidió no tomarse vacaciones y continuar mejorando su estado físico, que estuvo afectado por una lesión.

El esloveno fue en camino contrario a sus compañeros ya que decidió no disfrutar del parón del Juego de Estrellas, que los atletas que no son convocados aprovechan para descansar. De esta manera optó por seguir trabajando con sus preparadores y así continuar adaptándose a su nuevo lugar.

Además de eso, el nacido en Eslovenia necesita mejorar su estado físico, el cual él mismo afirmó no está aún al 100% tras la lesión que sufrió cuando aún estaba en los Dallas Mavericks y que lo dejó sin actividad por varios meses. "Necesito un poco de tiempo, las piernas todavía no están, me cuesta mucho con las piernas", fue lo que dijo en rueda de prensa tras un partido de la franquicia morada y amarilla.

El deportista también reconoció que aún está un poco "oxidado" por esto, pero que partido a partido irá mejorando en su condición, aunque no dudó en pedir paciencia al público que confía en él.

El europeo sabe que está siendo mirado con ojos críticos debido a este tema y es por eso que trabaja en ello, aunque sin presionarse: “Está bien, fui cuestionado muchas veces a lo largo de mi carrera. Lo utilizo como una motivación para estar más preparado. Pero he sido muy cuestionado, así que ya estoy acostumbrado”, manifestó ante la prensa.

Durante su presentación como nuevo jugador de la franquicia californiana, el base fue consultado sobre su cuestión física y puntualmente sobre si la decisión de las autoridades de Dallas se vio influenciada por eso, pero fue contundente al responder: "Sé que no es verdad. Pero me dan una motivación para una carrera larga aquí".