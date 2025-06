Luka Doncic revela lo que menos le gusta de Los Angeles desde que llegó vía cambio

Para Luka Doncic su mudanza a Los Angeles fue un poco traumática, ya que jamás pensó dejar las filas de los Dallas Mavericks en un cambio histórico del cual aún intenta recuperarse psicológicamente. Y es aunque ya parece cómodo en los Lakers, vivir en Hollywood ha sido un cambio muy grande en comparación a su estadía en Dallas.

"Bueno, primero que nada, esta es la primera ciudad en la que juego que tiene océano, y realmente me gusta el océano", dijo Doncic en el podcast de su compañero LeBron James y Steve Nash. "Después de unos días, eso fue lo primero en lo que pensé. Me gusta, me gusta mucho, lo único que no me gusta es el tráfico".

James, por su parte, reveló una de las conversaciones que tuvo con la estrella eslovena, quien ya parece estar acostumbrado a su nuevo estilo de vida.

“La primera semana le hice una pregunta, algo como: ‘¿Cómo te estás adaptando?’ Y él dijo: ‘Eh, me estoy adaptando, me gusta la playa.’ Lo primero que dijo fue: ‘Me gusta la playa’”, dijo LeBron durante la conversación.

Doncic, que jugará el EuroBasket con la selección de su país, terminó con 28.2 puntos por partido, 7.5 asistencias y 8.1 rebotes en 28 partidos con Los Angeles en la 2024-25. En la próxima zafra espera contar con un centro que eleve el nivel del equipo rumbo a la obtención del título.