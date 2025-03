Mark Cuban sobre el traspaso de Luka Doncic a Lakers: "Mavericks debieron hacer un mejor cambio"

Mark Cuban, ex propietario mayoritario de los Dallas Mavericks, es uno de los más afectados por el cambio que llevó a Luka Doncic a Los Angeles Lakers por el lesionado Anthony Davis, quien apenas pudo jugar tres cuartos con su nuevo equipo.

Después de la transacción, todo ha sido una pesadilla para los Mavericks, ya que perdieron también a Kyrie Irving por toda la temporada y está muy complicado que el conjunto dirigido por Jasson Kid le pueda dar vuelta a la situación.

En una reciente aparición en un podcast, el ejecutivo dejó pocas dudas de que está molesto con el cambio que hizo el gerente Nico Harrison, quien ha sido el más criticado.

Pese al silencio inicial, Mark Cuban no lo pudo evitar y comentó sobre el traspaso de Luka Doncic. pic.twitter.com/f1UJkixn3l — Ritmo NBA (@RitmoNba) March 7, 2025

"Si los Mavericks van a canjear a Luka, eso es una cosa", dijo Cuban en una entrevista con WFAA, la afiliada de ABC en Dallas. "Simplemente hacer un mejor cambio. Sin faltarle el respeto a Anthony Davis, pero sigo creyendo firmemente que si hubiéramos conseguido cuatro primeras selecciones del draft desprotegidas y Anthony Davis, esta sería una conversación diferente".

Cuban, quien tiene el 27.7 % de la franquicia, no se atrevió a contestar cuando le preguntaron que si hubiera hecho el cambio con el 100% de las acciones del club. "No voy a entrar en eso. No importa", dijo el empresario.

"Ya pasé por esto antes, cuando Steve Nash se fue y luego ganó dos MVP. La buena noticia es que llegamos a las Finales y ganamos un campeonato", dijo Cuban. "Así que pasé por algo, pero no había redes sociales en ese entonces, así que no era lo mismo. Vas a cometer errores. Creo que el mayor desafío que tienen los Mavs en este momento es que no hay nadie que sea realmente extrovertido para comunicarse".