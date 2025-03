Max Fried reacciona a la Tommy John de Gerrit Cole: "Nadie puede sustituirlo"

Max Fried tiene una responsabilidad mayor ante la lesión de Gerrit Cole, quien estaba llamado a ocupar el primer puesto de la rotación de los Yankees de Nueva York, pero una lesión lo obligará a someterse a una cirugía Tommy John.

Fried está llamado a ser el abridor más importante de los Yankees en 2025, sobre todo después de otro gran año con los Bravos de Atlanta y de conseguir un contrato con los Mulos del Bronx por 8 años y $218 millones.

“Con Gerrit, realmente lo siento por él. Es una lástima”, dijo Fried a MLB.com. “Es un competidor y quiere estar ahí fuera. Definitivamente no tomó esta decisión a la ligera. Estaba muy emocionado de poder compartir en el dugout y poder jugar con él. Eso se retrasará un poco”.

Fried debe estar pautado para abrir en el Opening Day del 27 de marzo ante los Cerveceros de Milwaukee. Es un gran paso para él tener esa labor en una nueva organización.

Carlos Rodón, Marcus Stroman y Clarke Schmidt acompañarán a Fried en la rotación y se podría incluir también al veterano venezolano Carlos Carrasco. Cabe recordar que Luis Gil también se lesionó y se perderá los primeros tres meses de temporada regular.

“Al final del día, nadie es Gerrit Cole, ¿verdad?”, siguió Fried. “Tengo que tomar la pelota cada vez que me toca. No importa si él estaba en el montículo o no. Siendo realistas, se trata simplemente de hacer mi trabajo. Se trata de salir y asegurarme de que, cuando tome la pelota, tengamos una muy buena oportunidad de ganar ese día”.

Fried dejó marca de 11-10 con 3.25 de efectividad, 166 ponches, 57 boletos, 3.33 de FIP y 1.164 de WHIP en 174.1 innings de trabajo en la campaña de 2024.