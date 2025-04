Mellizos bajan al boricua José Miranda a Triple A tras su error al correr las bases ante Tigres

Los Mellizos de Minnesota bajaron este domingo al infielder boricua José Miranda a Triple A un día después de su error al correr las bases ante los Tigres de Detroit, que fue recriminado por el manager Rocco Baldelli.

Miranda fue bajado a Triple A tras dejar una línea ofensiva de .167/.167/.250 con un jonrón y 5 carreras remolcadas en 12 encuentros. Quizás su error en las almohadillas pudo haber colmado la paciencia del estratega, quien le pidió más concentración a nivel de Grandes Ligas.

En la jugada en cuestión, Miranda se deslizó antes de llegar a la segunda base y comenzó a caminar fuera del campo, asumiendo que había sido out forzado en la octava entrada, con los Mellizos perdiendo por cuatro carreras.

Jose Miranda gets tagged out after the umpire calls him safe pic.twitter.com/7ZTFvM8qWb — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 12, 2025

Sin embargo, el umpire dictaminó que el pie del segunda base de los Tigres, Colt Keith, nunca tocó la base. Por lo tanto, Miranda habría llegado quieto.

"No, el umpire no gritó", dijo Miranda después de la derrota de Minnesota por 4-0, según Aaron Gleeman de The Athletic. "Simplemente no lo sabía. Me deslicé, pero él tenía la pelota. Pensé que lanzaría a primera. Pero no tenía ni idea. No hasta que me tocó".

Baldelli, por su parte, tuvo duras palabras hacia Miranda, quien ahora tendrá que mejorar su rendimiento ofensivo en las menores antes de recibir una nueva oportunidad en la MLB.

"José tiene que hacerlo mejor en esa jugada", dijo Baldelli. "El árbitro claramente estaba señalando safe. Tenemos que estar atentos, como mínimo. Tenemos que estar atentos y nunca permitir que algo así suceda".