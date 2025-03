MLB en vivo: Dónde ver Mets de Nueva York vs. Astros de Houston en TV, streaming y lineups

Mets de Nueva York vs. Astros de Houston

La llegada de Juan Soto a los Mets de Nueva York trajo consigo que dicha escuadra se erija en una de las favoritas en la nueva temporada de MLB. Pues este viernes, el dominicano y los de Queens volverán a visitar a los Astros de Houston en el segundo encuentro de la ronda regular.

La novena que dirige el venezolano Carlos Mendoza no pudo contra la del boricua Joe Espada en el Opening Day, el jueves, así que intentará tomar revancha 24 horas después en pro de no empezar la novel temporada con dos derrotas en misma cantidad de desafíos.

Tylor Megill (4-5, 4.04 de efectividad en 2024) subirá al box del Daikin Park de Houston por los Mets, mientras que el ascendente Hunter Brown (11-9 3.39 EFE 2024) hará lo propio del lado de unos Astros que buscan en 2025 alargar a nueve su cadena de apariciones en la postemporada.

¿Cuándo y dónde se jugará el encuentro?

Día Hora Lugar Récord Viernes 28 de marzo 8:10 p.m. (Hora del Este de Estados Unidos) Daikin Park, Houston, Texas Mets 0-1 / Astros 1-0

¿Dónde ver el juego en vivo, TV y streaming?

Los derechos de transmisión de este compromiso pertenecen en Estados Unidos a Apple TV.

En radio, las emisoras de los metropolitanos son Audacy Mets Radio WHSQ 880 AM y Audacy App 92.3 HD2, en tanto que la de los texanos son KBME 790 AM/94.5 FM HD-2 y TUDN 93.3 / KLAT 1010.

En streaming se pueden seguir los juegos de la ronda regular a través de MLB.tv con previa suscripción.

Noticias Mets y Astros

El manager Mendoza declaró a lasmayores.com que le gusta lo que ha visto de su paisano Luisangel Acuña, así que es factible que el hermano de Ronald siga como titular en la segunda base de los Mets al menos para este choque del viernes, recordando que el teórico titular, Jeff McNeil, está en lista de lesionados debido a un problema de oblicuo.

Por su parte, el Houston Chronicle reveló que el veterano abridor Lance McCullers hará una salida de rehabilitación en Triple A el domingo; su primera desde 2022 debido a diversas lesiones, y su vuelta a MLB con los Astros podría darse antes de junio.

Lineups confirmados

Mets de Nueva York: Francisco Lindor SS, Juan Soto RF, Pete Alonso 1B, Mark Vientos 3B, Brandon Nimmo LF, Starling Marte BD, Tyrone Taylor CF, Luisangel Acuña 2B, Luis Torrens C.