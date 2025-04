El momento en el que José Mourinho tira de la nariz al entrenador del Galatasaray

José Mourinho vuelve a protagonizar un momento polémico en el fútbol luego de agarrar de la nariz de manera muy violenta a Okan Buruk, entrenador del Galatasaray SK. Ocurrió después de que Fenerbahçe, equipo que dirige el luso, quedara eliminado de la Copa de Turquía.

Los equipos disputaron el Clásico, que terminó 2-1, y tras finalizar Mourinho se acercó a su rival por detrás y le apretó la nariz. El DT del Galatasaray terminó en el suelo, mientras sus jugadores se acercaron efusivos a defenderlo y todo quedó captado en video y fotos.

¿Lo de Mourinho qué ha sido?👀



Su Fenerbahce cae en cuartos de Copa de Turquía contra el Galatasaray... ¡¡y tira de la nariz al entrenador rival!!🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/5SvQyl7x1S — MARCA (@marca) April 2, 2025

Buruk habló con el medio oficial del club que dirige y dijo: "No hubo nada entre Mourinho y yo. Sólo felicité a los árbitros. Él también había ido a felicitarlos. Mientras yo seguía, me pellizcó la nariz por detrás. Fue un pequeño rasguño".

En otro momento el estratega manifestó: "Claro, no es algo muy elegante ni de buen gusto. Queremos seguir en el partido. Sobre todo, queremos y esperamos que el comportamiento del cuerpo técnico sea más correcto. No exagero, pero no es algo muy elegante".

Finalmente el turco se lamentó no haberle podido darle la mano a su par antes del partido, algo que se suele hacer, pero que no pudieron llevar a cabo, evidentemente por un rechazo de Mourinho. A pesar de todo esto, el equipo no se toma la cuestión como algo demasiado grave, y aprovechó las redes sociales para burlarse del portugués.

En la cuenta oficial de X, el Galatasaray publicó varios videos alusivos a lo sucedido en la cancha. El más escandaloso muestra a Mourinho primero dando declaraciones ante la prensa, pero después internado en un hospital psiquiátrico mientras imágenes de los jugadores rivales celebrando lo atormentan.

Metin Öztürk, vicepresidente del club donde juega Álvaro Morata, manifestó ante la prensa: "El último incidente no sólo ataca al director técnico del Galatasaray, sino también al fútbol turco. No sé de dónde saca este Mourinho tanta valentía".

Muy enojado continuó aseverando: "Insulta la identidad turca y no hay sanción. Nos cuesta mucho entenderlo. Mourinho atacó primero verbalmente y luego físicamente. ¿Dónde demonios puede hacer esto? ¿Dónde se cree que está Turquía?".