El motivo por el que Raphinha estalló de rabia después del empate entre el FC Barcelona y Betis

Este fin de semana Raphinha se volvió noticia tras el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Betis, debido a que protagonizó momentos de extrema tensión con los árbitros, que desembocó en empujones a Hansi Flick y Marc-André Ter Stegen.

El conflicto inició cuando el brasileño le reclamó a Javier Martínez Nicolás, asistente del colegiado principal Jesús Gil Manzano, un córner después de que tirara un centro suyo que tocó Diego Llorente, y de esta manera evitó un posible remate de Fermín López.

[DEPORTES] Raphinha, furioso por el empate del Barcelona contra el Betis: empujó al DT Hansi Flick y se cruzó con Ter Stegen. 😤 https://t.co/gKSQ62aG7R pic.twitter.com/9bvmYQ2n9B — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 6, 2025

Cuando el delantero culé pensó que efectivamente se iba a indicar el saque de esquina, Gil Manzano pitó el final del partido y el sudamericano se enfureció. Directamente se acercó a Martínez para hablar con él y este lo habría mandado a callar de mala manera.

"A mí no me mandas callar, a mí no me mandas callar. Eres un maleducado", fue lo que le respondió Raphinha en la cara al asistente, y después además se dirigió al árbitro principal para quejarse de la actitud de su compañero. "Que no me chilles", fue lo que el árbitro le dijo al deportista, y ni siquiera el pitido final sirvió para que se termine la bronca, ya que todo continuó varios minutos después.

Por la euforia que vivía el futbolista, intentó ser frenado primero por el entrenador Hansi Flick y después por su compañero Marc-André Ter Stegen, pero a ambos no sólo no escuchó sino que además los empujó.

"Estaba enfadado conmigo, no con el árbitro. Me estaba gritando a mí", fue lo que dijo el estratega alemán ante los medios cuando le preguntaron sobre lo ocurrido. Además usó las risas para quitarle peso al asunto y dar por terminada la conversación.

"No quiero hablar sobre arbitraje. Como siempre digo: yo creo que no está bien comentar sobre el arbitraje", fue lo que agregó a su alocución cuando le pidieron que de una opinión sobre este aspecto del juego.