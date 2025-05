NBA Playoffs en vivo: Dónde ver Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors en TV y streaming

Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors

Los Golden State Warriors lucen urgidos de triunfar en un Juego 4 de segunda ronda de Playoffs de NBA donde volver a caer ante Minnesota Timberwolves significará quedar al borde del precipicio.

Efectivamente, la escuadra de San Francisco no pudo defender su casa en el tercer desafío de la eliminatoria, así que de no hacerlo este lunes se verá obligado a ganar tres partidos seguidos para no despedirse de la competición.

Entretanto, el club de Minneapolis sigue aprovechando la baja por lesión de Stephen Curry para marcar diferencias en el comienzo de estas Semifinales, imponiendo su fortaleza física a la hora de defender, así como de atacar a media cancha, con sus hombres altos.

¿Cuándo y donde se jugará el partido?

Día Hora Lugar Récord en la serie 12 de mayo de 2025 10:00 p.m. (Hora del Este de Estados Unidos) Chase Center, San Francisco, California

Timberwolves 2-1 / Warriors 1-2

¿Dónde ver el juego en vivo, TV y streaming?

Desde Estados Unidos el partido se verá por ABC, a la vez que ESPN transmitirá para Latinoamérica y Movistar Deportes para España.

Entretanto, la estación radial News Talk 830 emitirá el cotejo para los seguidores de Minnesota, mientras que 95.7 The Game hará lo propio del lado de Golden State.

Asimismo, la plataforma en streaming paga NBA League Pass será una alternativa alrededor del planeta, al igual que Fubo para Estados Unidos, Disney+ en Latinoamérica y Movistar+ en España.

Noticias de Timberwolves y Warriors

Los T-Wolves no quieren abrirle ninguna puerta a los Dubs para que se reenganchen a la serie, tal y como comentó su entrenador, Chris Finch, al USA Today: "Debemos olvidarnos de que vamos arriba en esta batalla. Es cuestión de seguir siendo físicos y jugando nuestro baloncesto".

ESPN ratificó que Curry, estrella y capitán de Warriors, no volvería a la acción como mínimo hasta el Juego 6 contra Timberwolves a raíz de su sonada lesión de grado 1 en el isquiotibial, la cual lo ha apartado de la duela desde comienzos del primer desafío.

Quintetos titulares probables

Minnesota Timberwolves: Mike Conley Jr., Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle y Rudy Gobert.