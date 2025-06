New York Knicks despiden a Tom Thibodeau y tendrán que pagarle $30 millones de su contrato

Ni siquiera la aparición de los New York Knicks por primera vez en 25 años en unas Finales de Conferencia bastó para que Tom Thibodeau se mantuviera en su cargo. El estratega fue despedido, después de caer en seis compromisos ante los Indiana Pacers, que ahora jugarán Las Finales de la NBA ante el Oklahoma City Thunder.

"Nuestra organización está enfocada únicamente en ganar un campeonato para nuestros fanáticos. Esto nos llevó a la difícil decisión de informarle a Tom Thibodeau que hemos decidido tomar otro rumbo", dijo el presidente de los Knicks, Leon Rose, en un comunicado.

El experimentado estratega asumió el cargo en la temporada de 2020 y alcanzó llevarlos a los playoffs en 4 de 5 campañas. También logró campañas consecutivas con más de 50 victorias por primera vez desde la 1991-95.

"No podemos agradecerle lo suficiente a Tom por entregar su corazón y alma cada día como entrenador de los New York Knicks", expresó Rose. "No sólo nos lideró con clase y profesionalismo durante cinco temporadas, sino que también logró un tremendo éxito en la cancha con cuatro apariciones en playoffs y cuatro series ganadas. En última instancia, tomamos la decisión que creemos es la mejor para nuestra organización de cara al futuro".

El entrenador firmó una extensión de contrato por tres años el verano pasado, lo que hizo un poco sorpresiva la decisión del equipo de apartarlo en el cargo, sobre todo porque le adeudan $30 millones de su salario que estaban garantizados.