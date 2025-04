La oferta de cambio que podrían enviar los Dodgers a Medias Blancas por Luis Robert

No hay razones para pensar que los Dodgers de Los Angeles no puedan superar el mal momento que atraviesan en la temporada de MLB, pero en la gerencia no quieren correr riesgos.

Durante el receso de campaña en las oficinas trabajaron para blindar al conjunto que dirige Dave Roberts y armaron una plantilla de estrellas, pero tienen seis derrotas en 10 juegos y eso los ha llevado a sondear de nuevo el mercado de Grandes Ligas.

Un reporte del reconocido periodista Bob Nightengale para USA Today señala que hay negociaciones para adquirir a Luis Robert y entregarle el jardín central por los problemas ofensivos de Andy Pages, que muestra promedio de .192 con dos cuadrangulares, un doble y un par de remolcadas.

“Medias Blancas y Dodgers han propuesto las negociaciones comerciales que enviarían al jardinero central Luis Robert Jr. a Los Angeles por el jardinero de Triple A James Outman y un prospecto de primera línea”, refiere Nightengale.

Con 27 años de edad, Robert es un jugador capaz de conectar 38 cuadrangulares, como demostró en 2023 cuando ganó el Bate de Plata. También es un defensor de primera categoría y tiene un Guante de Oro para probarlo, lo que justifica el valor que Nightengale propone.

Sin embargo, las lesiones le han impedido mostrar todo su potencial. La campaña de 2025 es la última de su contrato, pero el convenio firmado en 2020 establece dos opciones del club para 2026 y 2027 por un salario de 20 millones de dólares cada una.

Luis Robert Jr. ties it with one swing 💥 pic.twitter.com/daBbdgw2PZ — Chicago White Sox (@whitesox) April 12, 2025

Suponiendo que el analista está en lo cierto, a los Dodgers no les dolerá demasiado desprenderse de Outman, que no pudo rendir ofensivamente en 2023. El jugador de 27 años de edad estuvo en el campamento de primavera este año y fue enviado a las menores después de batear para .207 con un vuelacercas, un doble, dos triples y 6 impulsadas. En Triple A lleva 6 extrabases y 10 remolcadas en 14 juegos.

Probablemente en Los Angeles estén negados a entregar al receptor Dalton Rushing, pero podrían sacrificar al campocorto Alex Freeland, que cierra el top 5 de prospectos de la organización y está dejando buenos números en Triple A.