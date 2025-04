La oferta de cambio de los Lakers a Grizzlies por Jaren Jackson Jr. para la temporada 2025-26

Jarren Jackson Jr. ha sido, junto a Ja Morant, la máxima figura de unos Memphis Grizzlies que han lucido competitivos en las últimas tres temporadas, y que pelean con equipos poderosos como Los Angeles Lakers por avanzar de forma directa a los venideros Playoffs de la NBA.

Sin embargo, el seleccionado a dos de los recientes tres Juegos de Estrellas verá finalizar su contrato en dos veranos, motivo por el cual la escuadra de Tennessee probablemente busque cambiarlo antes de febrero, ya que de lo contrario lo perderá en la siguiente agencia libre, considerando que es factible que no pueda extender su acuerdo laboral.

En ese escenario saldrían a relucir unos Lakers carentes de un centro de nivel, más allá de que son candidatos a trascender en la actual justa con un 5 titular como Jaxson Hayes, suplente hasta comienzos de febrero, cuando el prestigioso equipo envió al astro Anthony Davis a Dallas Mavericks por Luka Doncic.

Claro está, pese a que el pacto laboral de Jackson Jr. finaliza tras la 2025-2026, los Grizzlies difícilmente acepten un retorno bajo para salir de una de sus dos grandes piezas, y más sabiendo la necesidad del club de Hollywood en conseguir un pívot de altos quilates.

De esa forma, si los Lakers no pueden reforzar considerablemente la pintura en este venidero mercado, se verán obligados a ofrecer a su primera escogencia del último draft, Dalton Knecht, más el interno japonés Rui Hachimura, no sin antes acordar un sign and trade con éste, ya que su contrato también finaliza el 30 de junio de 2026, y el versátil Jarred Vanderbilt, aunado a un pick futuro del draft, bien sea inicial o de segunda vuelta.