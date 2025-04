La oferta de cambio que podrían enviar los Yankees a Atléticos por Mason Miller

En MLB se habló mucho durante la primera mitad de la temporada pasada del contacto iniciado por los Yankees de Nueva York con los Atléticos -todavía de Oakland- en busca de un acuerdo para obtener a Mason Miller.

El relevista derecho fue la gran sensación en las Grandes Ligas antes del Juego de Estrellas de 2024 por la velocidad de sus pitcheos y la gran cantidad de ponches que acumulaba. Luego tuvo una lesión que lo sacó del mercado cuando su valor estaba en el tope.

De nuevo los del Bronx podrían pensar en ir tras la adquisición Miller, de 26 años de edad y que en 7 apariciones en 2025 no ha permitido anotaciones (tiene efectividad en 0.00), suma 6 juegos salvados y 14 abanicados por apenas un boleto en 7.0 innings.

El interés de los Yankees se habría renovado por una razón; los problemas que han confrontado con su cerrador, Devin Williams, a quien trajeron en un cambio desde Milwaukee durante el invierno, pero no ha podido ser el lanzador dominante que acostumbra y que lo llevó a ganar dos veces el premio al Relevista del Año.

Williams sufrió un nuevo fracaso el sábado en Tampa y aunque recibió respaldo del capitán del equipo, Aaron Judge, podría haber encendido las alarmas. Tiene cuatro rescates en 9 apariciones, pero su efectividad es de 9.00 y suma 8 ponches y 7 bases por bolas en 8.00 entradas.

Si Williams no es capaz de estar a la altura de las expectativas, en Nueva York podrían iniciar la búsqueda de un taponero que lo sustituya porque no tienen tiempo qué perder: en 2025 están obligados a regresar a la Serie Mundial y reivindicarse y no pueden dar más ventajas.

El problema con este plan es que el precio de Miller sigue siendo alto. Su talento sigue al tope y todavía le queda mucho tiempo de control, pues ganará en 2025 salario mínimo (765.000 dólares) y será a partir de la próxima zafra que sea elegible para el arbitraje.

Los Atléticos pedían un retorno importante para entregarlo en 2024 y esa exigencia se mantendrá. Si los Yankees realmente quieren a Miller o se ven obligados a forzar su llegada al bullpen de Aaron Boone, tendrán que sacrificar a varios de sus prospectos top. Spencer Jones seguramente será parte de la negociación y posiblemente tengan que incluir a Will Warren y un jugador más.