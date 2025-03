Omar Vizquel se casa con Mónica Gemza en la Hacienda Santa Teresa en Venezuela

Queria compartir unas fotos de este dia tan especial!

Nuestra Boda! Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos!

I wanted to share with all of you some picture of this special day. Our wedding! Thanks for all your messages and warm wishes!💒🤵👰‍♀️ 🙏⚾️ #LaCochiBoda… pic.twitter.com/ieXsRqUFmY