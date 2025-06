La opinión de Lamine Yamal sobre ganar el Balón de Oro en 2025

Lamine Yamal acaba de cerrar una temporada histórica con el FC Barcelona, al cosechar los títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Aunque se quedaron en semifinales de la UEFA Champions League, el atacante de 17 años de edad fue clave para cada una de las conquistas de su equipo.

Ha surgido como candidato a ganar el Balón de Oro, pero el canterano del Barça sabe que tendrá como duro rival a Ousmane Dembélé, quien logró el triplete con el PSG al conseguir la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions.

"Me guardo para mí el mejor jugador del año. Al final no pienso en el trofeo, si lo voy a ganar. Me irá mal si pienso que necesito ganar el Balón de Oro. Pienso en jugar, en ganar y llegará. Si el año que viene gano la 'Champions' y el Mundial, llegará. Es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar", dijo el azulgrana al Partidazo de Cope.

El atacante se mostró optimista, pese a que la prensa tiene al delantero francés como principal candidato a ganar el premio. "El premio es al mejor jugador del año. Yo confío en que ganemos el jueves, pero ganemos o no, yo votaría al mejor del año porque si ese día nos pasa algo a mí o Dembélé, ¿a quién votas? ¿A otro que juegue el domingo la final? Soy de los que vota al mejor del año", reflexionó el internacional con España.

La entrega de este importante reconocimiento por parte de France Football se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en París.