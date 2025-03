La ovación de José Altuve en Houston en su primer partido como jardinero izquierdo

José Altuve tuvo su primer juego como jardinero izquierdo de los Astros de Houston y el público reconoció el esfuerzo que ha hecho el venezolano por adaptarse a otra posición a los 34 años de edad.

Los Astros vencieron 3-1 a los Mets de Nueva York y el ex segunda base se vio bien en la defensa. Esta decisión de la organización se debe a que buscan mejorar la defensiva y, sobre todo, el alcance de su infield en esta campaña.

"No me lo esperaba", dijo Altuve sobre la ovación, según Chandler Rome de The Athletic.

"Fue increíble. Agradezco su apoyo. Probablemente fue uno de los momentos más felices de mi carrera", dijo el pelotero que es candidato para ingresar al Salón de la Fama.

Altuve comenzó su transición a los jardines esta primavera después de pasar la totalidad de sus 14 años de carrera en la segunda base. Nunca había alineado como jardinero hasta el Opening Day de la campaña del 2025.

El proceso no ha estado exento de dificultades. El jugador de 34 años dijo que no estaba muy contento con su desempeño la semana pasada tras cometer errores en dos juegos consecutivos en los juegos de pretemporada.

Altuve se fue de 4-1 en la victoria de su equipo sobre los Mets, uno de los conjuntos llamados a ganar su división.

El nueve veces All-Star ha ganado dos campeonatos de la Serie Mundial, un premio al Jugador Más Valioso (MVP) y tres títulos de bateo durante su etapa en Houston.