Ozzie Guillén explota contra la directiva de los Tiburones: "Vivieron de mí por un año"

Ozzie Guillén, fiel a su estilo, se presentó en el podcast Diamante 23 para hablar distintos temas del béisbol, siendo el final de su relación con los Tiburones de La Guaira uno de los más álgidos en una conversación en la que se adentró en los detalles de su salida de los escualos y su llegada a los Tigres de Aragua en la LVBP.

Guillén dijo que se siente "arrecho" por la forma en la que la directiva decidió despedirlo del cargo de manager de los Tiburones, más no por las razones.

"Vivieron de mí un año y a los tres meses me das una parada por el cu.... Por favor, respeten", comenzó el campeón de la Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago.

"Lo que me duele más es que me dijeron que me iban a botar porque era malo, porque no les gustaba. Primero dijeron que me la pasaba borracho, cuando yo me la paso con mi nieto y mi mujer para arriba y para abajo. O sea no hallaban que decir, querían ponerme a mi malo con la gente", dijo Ozzie, quien aprovechó para quejarse de la decisión de botarle a sus coaches de confianza en plena campaña para presionarlo a que renunciara.

"Tampoco me los remplazaron, para que sepan. Le pregunté directamente a Luis Sojo (gerente deportivo de La Guaira en ese momento) y me dijo: 'tú sabes que eso viene de arriba (de la directiva)', y le dije que yo no sabía cómo era eso. Ellos querían que yo me molestara y me fuera, pero yo no le iba dejar ese poco de real que me estaba pagando Ruperti en el aire, ni pendejo que fuera", expresó sin tapujos.

Ahora Guillén está listo para el reto de ser el nuevo manager de los Tigres, con los que espera ser campeón del béisbol profesional venezolano.

"Voy con todo para ganar el título con los Tigres. Me siento muy orgulloso. Cuando juguemos contra La Guaira vamos con todo. No me interesa", afirmó.