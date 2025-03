Paul George queda fuera por el resto de la temporada de los 76ers por lesiones en el aductor y rodilla

Paul George se perderá lo que queda de esta temporada de la NBA con los Philadelphia 76ers, debido a que por lesiones sufridas en el aductor izquierdo y la rodilla izquierda, se decidió realizarle una intervención que lo obliga a no jugar.

"Tras consultas con especialistas como parte de su plan de tratamiento, Paul George recibió inyecciones tanto en el músculo aductor izquierdo como en la rodilla", explicó el equipo en redes sociales y se añadió que por estos procedimientos estará de baja "al menos seis semanas".

Esta situación del jugador lleva larga data e incluso varias fuentes indicaron a ESPN que el alero consultó con distintos médicos para saber qué tratamiento era el mejor para él. Estuvo jugando con dolor durante el último mes, y era evidente que en algún momento necesitaría una pausa.

George se unió a los 76ers en julio de 2024, cuando firmó un contrato máximo de 4 años y $212 millones. Venía de disputar 5 temporadas con los Los Angeles Clippers, donde promedió 16.2 puntos, 5.3 rebotes y 4.3 asistencias en 41 partidos.

Además de lo deportivo, el estadounidense tenía como hobby conectarse con sus aficionados a través del podcast llamado: "P with Paul George". Fue justamente allí donde dio indicios de que no se encontraba bien, ya que en febrero expresó: "No he estado en mi mejor estado de salud".

Por otro lado el basquetbolista continuó diciendo: "Así que he estado trabajando mucho para recuperarme lo máximo posible y para mantenerme enfocado en estar aquí e intentar mejorar la situación, con el objetivo principal de que el equipo se recupere". Por todo esto es que había tomado la decisión de dejar de hacer las transmisiones, al menos por el momento.

"Siento mucho tener que hacer esta pausa, pero creo que es lo mejor para mí y para el equipo en este momento. Necesito enfocarme al 100% en estar al máximo nivel físico y mental para poder dar el máximo en la cancha y ayudar a los Sixers a conseguir ese campeonato que tanto anhelamos", finalizó la estrella.