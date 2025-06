¿Pidió Rafael Devers ser cambiado de los Medias Rojas de Boston?

Cuando Rafael Devers "amenazó" durante el Spring Training a los Medias Rojas de Boston con que no jugaría en un lugar distinto a la tercera base, jamás imaginó que sería traspasado de forma relativamente rápida.

En efecto, a la gerencia patirroja no le tembló el pulso al momento de salir de su teórico pelotero franquicia, canjeado a los Gigantes de San Francisco por los lanzadores Jordan Hicks y Kyle Harrison, más los prospectos José Bello, también pitcher, y el utility James Tibbs.

"Les dije que no me voy a mover; soy tercera base. Esa es mi posición, es lo que he jugado y le he dejado en claro al manager Alex Cora y al director de béisbol Craig Breslow cuál es mi deseo", comentaba Devers a la prensa que cubre a los Medias Rojas en febrero.

Rafael Devers: San Francisco Giant pic.twitter.com/QNc8y4cQQU — MLB (@MLB) June 16, 2025

Hay que recordar que la novena de Nueva Inglaterra contrató en el pasado mercado invernal a Alex Bregman, flamante ganador del Guante de Oro en la antesala, lo que trajo consigo utilizar al mediático dominicano únicamente como designado.

Sin embargo y pese a un lento inicio de campaña, "Carita" ya estaba poniendo números de primera línea, dado que posee .272 de average y .401 de OBP con 15 jonrones y 58 empujadas. De hecho, el doble Bate de Plata proyecta culminar el 2025 con 33 vuelacercas y 127 producidas.

De esa forma, Devers parecía haber aceptado su nuevo rol con el tradicional club de Boston, motivo por el cual el periodista Chris Cotillo aseguró que el citado cañonero "no pidió" a la directiva ser cambiado.

Rafael Devers did not demand a trade, per @ChrisCotillo. pic.twitter.com/w7QUVAYLI3 — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) June 16, 2025

Ahora, el pelotero de 28 años representará a unos Gigantes quienes pelean por la cima de la hostil División Oeste de la Liga Nacional con los actuales campeones de la Serie Mundial, Dodgers de Los Angeles, y los talentosos Padres de San Diego.

Eso sí, Devers tampoco debería aspirar a defender la tercera base en San Francisco, ya que ahí se encuentra el jerárquico Matt Chapman, dueño de cinco Guantes de Oro y quien consiguió el anterior septiembre una extensión de seis campañas y 151 millones de dólares.