La polémica declaración del agente de Michael Jordan sobre LeBron James y quién es el mejor jugador de la historia

El debate sobre Michael Jordan y LeBron James sobre quién es el mejor jugador de la historia de la NBA parece no terminar, y esta semana el agente de "Su Majestad", David Falk, dijo unas polémicas declaraciones sobre la estrella de Los Angeles Lakers que encendieron la polémica en los medios de comunicación.

Para Falk, Kareem Abdul-Jabbar y Kobe Bryant son inclusive mejores que LeBron por un motivo que no carece de razón. Pese a decir que respete y "me gusta", James, no pudo ponerlo al nivel de Jordan.

"Me gusta mucho LeBron", dijo Falk, según Sports Business Journal. "Pero creo que si Jordan hubiera elegido cuidadosamente los equipos en los que quería estar y a otras dos superestrellas, habría ganado 15 campeonatos", afirmó.

A su vez, Falk dijo que James "probablemente" está entre los 10 mejores jugadores de la historia.

Cabe recordar que Jordan, miembro del Salón de la Fama, es reconocido como el jugador que cambió para siempre la historia y el desarrollo de la NBA, teniendo el currículum más ganador de todos los tiempos.

En su haber, "Su Majestad" tiene 6 títulos de campeón con los Chicago Bulls, 10 títulos de anotación, 5 premios MVP, 6 galardones al Jugador Más Valioso de las Finales, 9 presencias en los equipos defensivos de la liga, 11 inclusiones en los quintetos All NBA, 3 títulos como el máximo robador de balones de la NBA, 14 invitaciones al Juego de Estrellas y 3 MVP del clásico de luminarias.

Le bajó el telón a su carrera con 30.1 puntos por partido, 6.2 rebotes, 5.3 asistencias, 49.7% en tiros de campo, 32.7% en triples, 83.5% en tiros libres y 27.9 de PER.

James, por su parte, tiene la carrera más longeva a un alto nivel de todos los tiempos, con 4 campeonatos, 4 premios MVP, 4 galardones al Jugador Más Valioso de las Finales y 21 participaciones en el Juego de Estrellas, entre otros logros.