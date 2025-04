La polémica opinión del Comisionado de la MLB sobre los bates "torpedos"

El uso de los bates "torpedos" ha creado una polémica en el inicio de la temporada de las Grandes Ligas, sobre todo después que los Yankees rompieron el récord de cuadrangulares de la instancia en los primeros 7 partidos de la zafra. Sin embargo, estos maderos son totalmente legales y apoyados por la MLB, que de la voz de su comisionado quiso dejar claro que estos bates son positivos para el béisbol.

"Creo que temas como el bate 'torpedo' y el debate en torno a él demuestran que el béisbol aún ocupa un lugar único en nuestra cultura, porque la gente se vuelve loca por algo que, al fin y al cabo, no es nada", declaró Rob Manfred a Michael S. Schmidt, de The New York Times. "Los bates cumplen las reglas".

"De hecho, los jugadores llevan años modificando el punto óptimo de los bates", explicó Manfred. "Pero esto demuestra que hay algo en el juego que es más importante que lo que reflejan los índices de audiencia, los ingresos o cualquier otra cosa, cuando se discute y debate al respecto", agregó.

Varias estrellas de las mayores han adoptado el uso del bate 'torpedo', pero no todos con éxito. Elly De La Cruz, Francisco Lindor, Cody Bellinger, Oneil Cruz, Junior Caminero, Anthony Volpe, Austin Wells, Alex Bregman, entre otros, están usando un bate que promete robarse los titulares durante toda la temporada.