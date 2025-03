La polémica opinión de Fabio Capello sobre si Lamine Yamal será mejor que Messi

Lamine Yamal demuestra su alto nivel de manera constante y eso es un beneficio, pero a su vez puede ser un problema, porque es constantemente comparado con otros. El nombre que más surge cuando se piensa en el español es Lionel Messi y ahora Fabio Capello opinó sobre el tema.

El italiano dialogó con los medios en el marco de la gala en la que fueron anunciados los candidatos a los premios Laureus World Sports 2025 y fue consultado sobre la semejanza entre los futbolistas, diciendo sin dudar: “Es un jugador que está haciendo cosas importantes, pero no llega a ese nivel”, hablando de Lamine.

Por otro lado, el ex jugador y entrenador aseguró que la perla del FC Barcelona es “extraordinario, espectacular y top”, pero dejó en claro que “no tiene su genialidad”, refiriéndose a Lionel Messi. Este último, sin embargo, no coincide con Capello, ya que hace algunos meses afirmó que el delantero de 17 años es su heredero en el fútbol y que "es presente y futuro".

Lamine Yamal aseguró que lo llena de orgullo el hecho de que sea comparado con el campeón del mundo, pero también entiende que nunca logrará lo que él sí, y es por eso que simplemente se enfoca en hacer su propio camino y dejar su propia marca.

Recientemente el futbolista volvió a referirse al tema y explicó al sitio web oficial de la UEFA: "No pienso en si tengo más o menos que otro. Creo que la clave es pensar en uno mismo, en tratar de hacer lo mejor para el equipo y para ti". También añadió: "No miro mucho las estadísticas, yo juego para disfrutar, para que la gente disfrute y para ganar, obviamente. No me fijo en si otro tiene más o menos que yo".