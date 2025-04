La polémica suspensión que recibió Kylian Mbappé con el Real Madrid por su expulsión ante el Alavés

La RFEF terminó otorgando la amnistía a Kylian Mbappé. En efecto, el estelar atacante del Real Madrid no tendrá un castigo mayor al mínimo, a pesar de haber visto la roja directa por una fea entrada al centrocampista del Alavés, Antonio Blanco, en el minuto 38 del encuentro liguero del domingo.

Diversos medios españoles, incluyendo el diario AS, confirmaron que la federación española castigó al goleador francés con el mínimo, de un desafío, lo que sufre cualquier futbolista que es expulsado de un partido. En consecuencia, el ex Mónaco y PSG no estará en el duelo del próximo domingo cuando los merengues reciban al Athletic Club en la jornada 32 del torneo doméstico.

Por su parte, Mundo Deportivo explicó que todos los miembros del Tribunal Disciplinario de la RFEF se basaron en el acta arbitral del principal César Soto Grado, quien colocó textualmente que Mbappé fue expulsado "por entrar con el pie en forma de plancha a la altura de la espinilla de un contrario, en la disputa del balón, usando fuerza excesiva".

De ese modo, al goleador de 26 años le impusieron lo estipulado en el articulo 130, relacionado a la "Violencia en el Juego", ya que pese a realizar una entrada fuerte y temeraria en un lance del partido, al no haber lesiones en el futbolista afectado (Antonio Blanco) la suspensión podría ser de uno a tres compromisos, siendo la primera opción la finalmente elegida.

Mbappé es el líder goleador en LaLiga (22 dianas) de un Real Madrid que pese a quedarse con 10 hombres durante 50 minutos ante Alavés, terminó llevándose un triunfo de 0-1 que lo mantiene en la segunda posición, a cuatro puntos del puntero, FC Barcelona.