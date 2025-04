Las polémicas declaraciones de Jazz Chisholm Jr. tras su expulsión ante los Rays

Jazz Chisholm Jr. fue expulsado por el umpire John Bacon la noche del jueves ante los Rays de Tampa Bay después de un ponche cantado del que no estuvo de acuerdo el infielder de los Yankees, quien utilizó sus redes sociales para protestarlo: "No estuvo ni cerca", escribió.

Chisholm Jr. fue sacado del partido en la séptima entrada al discutir el strike cantado, teniendo que ser contenido por el manager Aaron Boone durante su reclamo. Minutos después de su polémica publicación en X, el jugador decidió borrar su mensaje.

Jazz Chisholm Jr. was ejected from the game after this strike three call pic.twitter.com/z4TyCAsCis — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 18, 2025

"Probablemente, por eso me enojé tanto con lo que dijo", dijo Chisholm después del partido sobre el altercado con Bacon, según YES Network. "Soy un competidor, así que cuando salgo y siento que tengo razón y me dicen algo que no me parece lógico, me voy a enfadar".

"Siento que muchas cosas no me han salido bien, pero eso no me da excusa para salir y actuar así", agregó Chisholm, según Greg Joyce del New York Post. "Soy un jugador de béisbol, tengo emociones. Sé que he actuado así en el pasado, pero es en eso en lo que realmente he trabajado hasta el presente".

Pese a que Chisholm podría recibir un castigo por parte de la MLB por su mensaje en X, el infielder parece estar en paz con su reacción. "No me importa", dijo Chisholm. "Hice lo que hice. Puedo vivir con la multa".