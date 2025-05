El polémico mensaje de Juan Soto a los fanáticos de los Yankees antes de la Serie del Subway

Tras firmar con los vecinos citadinos Mets un contrato récord, de 765 millones de dólares por 15 campañas en diciembre pasado, Juan Soto se desvinculó por completo de unos Yankees de Nueva York a los que ayudó a arribar a la Serie Mundial en 2024.

Ahora, el seleccionado a cuatro Juegos de Estrellas formará parte de una Serie del Subway que arranca este viernes en el Bronx, pero representando al conjunto de Queens.

Ante semejante morbo y el daño que quizás haya causado en la fanaticada de los Yankees el simple hecho de haberse unido a Mets, el talento generacional de Santo Domingo es consciente de que probablemente sea abucheado por sus antiguos fans.

"No me importa", citó Soto a The Athletic, sobre el la posibilidad de que recibir silbidos en el Yankee Stadium entre viernes y domingo. "Ya saben, la afición de los Yankees te puede sorprender con cualquier cosa", había señalado a la prensa el ex Nacionales de Washington y Padres de San Diego en primavera, cuando ya enfrentó a los de blanco y rayas en un encuentro de exhibición.

Previo a pactar con los metropolitanos, el dueño de cinco Bates de Plata en MLB consideró regresar al Bronx, así como ofertas de Azulejos de Toronto, Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Angeles. No obstante, reforzar a la tropa que dirige el venezolano Carlos Mendoza parece no haber sido una mala opción, al punto que esta comanda la hostil División Este de la Liga Nacional, más allá de que el jardinero zurdo todavía no explota del todo ofensivamente hablando (.255 AVE, 8 HR, 20 CI, .380 OBP).