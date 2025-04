¿Por cuál gesto la NBA está investigando al jugador de los Grizzlies Ja Morant?

Ja Morant, la estrella de los Memphis Grizzlies, está siendo objeto de una investigación por parte de la NBA, debido a un gesto que hizo en el juego que su equipo protagonizó contra los Golden State Warriors el pasado 1 de abril.

El base de 25 años fue captado por las cámaras cuando tras finalizar el encuentro, hizo con sus manos el gesto que simulaba que tenía un arma, y apuntó contra el banco de la franquicia rival. Fuentes cercanas a la liga anunciaron al medio ESPN que se analiza el grado de ofensa del mismo.

El nacido en Carolina del Sur no es el único que estará bajo la lupa en el proceso ya que también será analizado Buddy Hield, escolta de los Warriors. Sobre él pesa la acusación de haber señalado con el dedo a alguien, justo antes de su colega.

Los funcionarios de la National Basketball Association realizarán una investigación que incluirá análisis de documentos fílmicos, además de que hablarán con las partes involucradas. Mientras tanto los árbitros sancionaron con doble falta técnica a ambos deportistas.

Por el momento Morant no habló con la prensa sobre lo sucedido, aunque usó su cuenta de X para hacer posteos que algunos relacionan con el hecho. En uno escribió: "Ja esto, Ja aquello", mientras que en otro dijo: "Dios los bendiga", agregando el emoticón de las manos en oración.

ja this .. ja that .. 😂 — Ja Morant (@JaMorant) April 2, 2025

Esta no es la primera vez que Ja Morant se vincula de manera problemática con un arma, ya que en lo que va de su carrera profesional, fue suspendido 2 veces por mostrarse con estos objetos en redes sociales.

Una de esas situaciones ocurrió en 2023, y el atleta explicó después en una entrevista: "Esa pistola no era mía. No es quien soy. No apruebo ningún tipo de violencia, pero tomo responsabilidad plena por mis acciones".

Además, el estadounidense aseguró: "He cometido un grave error. Puedo ver la imagen que he pintado de mí mismo con estos errores recientes. En el futuro, voy a mostrar a todo el mundo quien es Ja en realidad, de que va lo mío y cambiar la narrativa que todos tienen".