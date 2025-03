¿Por qué Argentina clasificó para el Mundial de Fútbol de 2026 antes de jugar contra Brasil?

Este 25 de marzo, Argentina protagonizó una auténtica goleada por 4-1 ante Brasil, en el marco de las Eliminatorias Conmebol. Pero antes de este partido, la albiceleste ya había conseguido la clasificación al Mundial de Fútbol de 2026, y fue gracias al empate de Bolivia ante Uruguay.

Las selecciones terminaron 0-0 y si bien es cierto que los actuales campeones del mundo estaban cerca de conseguir el objetivo de defender el título el año que viene, gracias a este resultado entre La Verde y los charrúas, aseguraron la presencia.

#SelecciónMayor ¡#Argentina está clasificada al Mundial 2026! 🏆🌎



🧮 Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita 🔝



📰 Todos los detalles: https://t.co/T4bCCjh7cR pic.twitter.com/Ep6WhR6q99 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 25, 2025

Los de Scaloni quedaron así a una distancia insalvable de los de Bolivia, a los que les sacaron 14 puntos. Aunque si los andinos hubiesen triunfado ante Uruguay, Argentina sólo necesitaba un punto para ir al próximo mundial, con lo cual la noticia tarde o temprano hubiese llegado.

“No me detengo a pensar en nada. Tampoco estoy pensando en el Mundial. Falta un montón y pueden pasar muchas cosas”, dijo Lionel Scaloni, seguramente el entrenador con más perfil bajo que ha tenido el país sudamericano en su historia.

Además el estratega recordó: “El fútbol es traicionero, mentiroso y engañoso y te puedes quedar afuera por cualquier cosa”. Mientras tanto pidió a los aficionados que disfruten del buen momento que atraviesa la selección, ya que después todo puede cambiar.

No hubo mejor manera para el conjunto celeste y blanco de celebrar, que ganándole a Brasil y en su propia casa. En un partido marcado por la tensión entre los jugadores, los primeros demostraron el altísimo nivel que tienen, aún cuando Lionel Messi no es titular.

El principal motivo por el cual la polémica estuvo presente desde el inicio fueron las declaraciones de Raphinha, quien dijo en una entrevista que les darían "una paliza" a sus contrincantes, tanto "dentro como fuera de la cancha".

"Es un Brasil-Argentina y no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso que jugamos así. Lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito, defiende a su equipo", aseveró Scaloni.