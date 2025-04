¿Por qué los Cascabeles tendrán que cambiar a Eugenio Suárez antes de la fecha límite?

Eugenio Suárez pegó 30 jonrones con 101 empujadas en su primer curso (2024) con Cascabeles de Arizona. Y ya lleva cuatro batazos de vuelta entera en sus primeros cuatro desafíos oficiales del 2025 de MLB.

Sin embargo, la pasantía en Phoenix del seleccionado al All Star en 2018 podría acabar en verano y tras sólo campaña y media si es enviado a otra organización; un factor nada descabellado por una situación lógica que suele presentarse año a año.

Es que el contrato de Suárez finaliza en noviembre, motivo por el cual y asumiendo que no ha recibido ninguna oferta de extensión, probará la agencia libre. En consecuencia, los Cascabeles preferirán traspasar al poderoso antesalista a más tardar el 31 de julio de no encontrarse en carrera por avanzar a la postemporada, ya que de no hacerlo este último partirá "gratis" al mercado invernal; indistintamente de que allí pueda pactar con cualquier club, incluyendo el propio Arizona.

Los desérticos habían adquirido al infielder sudamericano en noviembre de 2023, a cambio de dos peloteros desde Marineros de Seattle. Eso sí, el acuerdo en vigor del jugador de 33 años fue firmado en 2018 cuando pertenecía a Rojos de Cincinnati y el mismo consta de ocho ejercicios y 79 millones de dólares.

Por otro lado, los Cascabeles partieron como claros favoritos a cuanto menos clasificar a playoffs en 2025, debido a la firma del as monticular Corbin Burnes, quien se une a un núcleo importante de peloteros que aunque se quedó a las puertas de entrar a la fase de octubre en la zafra anterior, se metió hasta la Serie Mundial en 2023.