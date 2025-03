¿Por qué el Comité de Disciplina le quitó la tarjeta roja a Antony y podrá jugar contra el Real Madrid?

El fútbol español está revolucionado luego de que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol decidiera dejar sin efecto la tarjeta roja que se le sacó a Antony en el partido contra el Getafe, y eso le permitirá estar disponible en el partido del Real Betis contra el Real Madrid, del próximo sábado 1 de marzo.

De acuerdo a lo que se informó oficialmente la "acción impetuosa" que el brasileño ejecutó contra su rival Juan Iglesias (la cual le valió la sanción impuesta por Javier Alberola Rojas), no tuvo "ningún ánimo de contactar". Por otro lado se añade: "Concurre un error material manifiesto en el acta arbitral, en cuanto de las pruebas videográficas y gráficas aportadas resulta que el jugador no comete la acción que se refleja en el acta arbitral".

😀😀😀



La cara que se te queda cuando sabes que Antony jugará finalmente el #RealBetisRealMadrid.



El Comité de Competición atiende las alegaciones del club… ¡y retira la tarjeta roja! pic.twitter.com/fXFfK8Z9Bm — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 26, 2025

“Fue increíble para mí, sobre todo por la importancia de este partido contra el Real Madrid. Además, jugamos en casa y ante nuestra afición. Estoy muy feliz y me siento preparado para el encuentro”, fue lo que expresó públicamente Antony tras enterarse de la noticia.

Los detractores de la resolución no tardaron en llegar y uno fue José Bordalás, entrenador del Getafe, quien manifestó: "No suelo opinar en ese aspecto. Al final han tomado esa decisión. Imagino que hay gente a favor o en contra, pero el reglamento es muy claro: dar o intentar una patada y en ese momento se intentó dar una patada porque no había posibilidad de llegar al balón. No tengo nada más que decir".

Desde el club con sede en Madrid se mantiene una indignación generalizada y prueba de ello es lo que sostienen sus representantes, quienes en declaraciones al diario AS manifestaron: "Se están saltando hasta los argumentos jurídicos. Quitar una roja que ha sido peritada por el cuerpo arbitral con claridad y bien explicada en el acta es como si los jueces desde ahora vayan a rearbitrar los partidos".

Por otro lado aseveran: "Nos han declarado la guerra y utilizan todos los medios imaginables, aunque dejen en evidencia a los propios árbitros que tanto dicen defender. Imaginamos cómo se debe sentir Alberola Rojas. Penoso”.