¿Por qué se le dice la Serie del Subway al Yankees vs. Mets?

Los Yankees de Nueva York y los Mets se enfrentan este fin de semana en el Bronx en la conocida Serie del Subway, que etiqueta a una gran rivalidad entre los dos equipos de la ciudad y que tiene un gran valor histórico por lo importante de ambas franquicias en la MLB.

Los Yankees serán los anfitriones este fin de semana en el Bronx y recibirán a Juan Soto en Yankee Stadium, por lo que el ambiente será frenético, tomando en cuenta que el jardinero dominicano prefirió firmar con los de Queens y rechazar la oferta de los del Bronx.

Esta rivalidad se conoce como la Serie del Subway. Se le conoce de esta manera porque ambos equipos tienen sedes en la ciudad de Nueva York y tradicionalmente, sus aficionados toman el metro para ir a ambos estadios.

Aunque ahora hay otras formas de transporte, cuando los Yankees jugaban en el antiguo Yankee Stadium y los Mets en el Shea Stadium, ubicado en Flushing, Queens, los fanáticos utilizaban el metro como prioridad para ir a los partidos y se formaba un ambiente interesante en las diversas estaciones, con gente con la indumentaria de sus equipos.

Hasta ahora, en apenas una ocasión ambas divisas de la ciudad que nunca duerme se enfrentaron en una Serie Mundial. Este año, conociendo el presente de ambos equipos, se pudiera dar la segunda de la historia, pero todavía falta mucho camino por recorrer.

El choque de Serie Mundial entre Yankees y Mets sucedió en el año 2000 y los Yankees resultaron ganadores por 4-1. El manager de la franquicia triunfadora era en ese entonces Joe Torre, considerando una leyenda por haberla llevado a la gloria con muchos títulos.

En esa ocasión, el ex capitán de los Yankees, Derek Jeter, fue elegido como el MVP de la serie. "Si no ganábamos la Serie Mundial del 2000 contra los Mets, yo creo que me hubiera ido de la ciudad. En mi mente era la batalla por Nueva York y estábamos jugando por algo muy especial", dijo el ex campocorto en esa ocasión.