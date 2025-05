¿Por qué los Lakers tienen desventaja con Spurs y Rockets en negociaciones con Bucks por Giannis Antetokounmpo?

Los rumores sobre un eventual traspaso de Giannis Antetokounmpo han reactivado las especulaciones en relación a posibles destinos para la superestrella griega, con Houston Rockets, San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers entre los vinculados a completar un mediático movimiento.

Eso sí, a pesar del peso mediático y comercial de la franquicia de Hollywood, ésta parte a priori en clara desventaja frente a las dos entidades texanas en una hipotética carrera por convencer a Milwaukee de entregar al doble MVP de la NBA.

Pues el principal factor que inclina la balanza en contra de los Lakers es su limitada capacidad de ofrecer capital joven valioso como retorno.

En efecto, mientras equipos del calibre de Rockets y Spurs poseen núcleos talentosos, prometedores y bajo un amplio control laboral, el paquete angelino no cuenta con esa clase de activos para poner sobre la mesa, al margen del ascendente anotador Austin Reaves, el interno Rui Hachimura y el novato Dalton Knecht, aunado a que los primeros dos quizás exploren la agencia libre en 2026, así que en Wisconsin difícilmente se arriesguen a salir de su jugador franquicia este verano, obteniendo elementos que pueden perder tras sólo una campaña de servicio.

En contraposición, Houston posee un arsenal de talento no mayor de 25 años de edad que puede seducir a cualquier gerente general, incluso al que planee ceder a una mega estrella como Giannis. La posibilidad de agregar a Jalen Green o Alperen Şengün como piezas centrales ya establece una base mucho más atractiva que la que ofrecería Los Angeles.

Ambos han mostrado un desarrollo acelerado, al punto de haber sido invitados al pasado All Star. Entretanto, junto a alguno de estos dos (no los dos en la misma transacción) se les sumarían los aleros Amen Thompson y Jabari Smith Jr., dos prospectos con físico y proyección para dominar en sus posiciones, o el armador Reed Sheppard, una joya que aún no ha tenido rodaje, pero que fue el tercer pick del último draft motivado a sus cualidades diferenciales.

San Antonio tampoco se queda atrás. Si bien el anhelo sería unir a Anteto con Victor Wembanyama, su potencial oferta para Milwaukee puede ser profunda y diversa. Basquetbolistas como el escolta Devin Vassell y los exteriores Keldon Johnson y Jeremy Sochan aportan algo de experiencia en la liga y proyección para consolidarse en plan de titulares sólidos a mediano plazo; además de que los bases Stephon Castle y Malaki Branham, igual que el puesto 3 Julian Champagnie representan activos capaces de interesar a Milwaukee a raíz de su versatilidad y juventud, sin excluir la posibilidad de añadir selecciones futuras del draft.

En líneas generales, los Lakers parten desde atrás en su deseo de juntar a Giannis Antetokounmpo con Luka Doncic y establecer en el Crypto.com Arena un dúo que genere un impacto de dimensiones históricas en lo deportivo y fuera de la duela.